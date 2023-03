miałem to tu też wrzucić, ale widzę że jest już. i bardzo ku#wa dobrze!

bo jerzy stuhr po pijanemu uczestniczył w kolizji.

tu nie ma taryfy ulgowej, w dyby go, mimo że go lubię.

ale jeśli ktoś go nie cierpi, za poglądy głównie, to już może niech włoży wysiłku w historie, które skleca.

dwóch kolesi z bronią wynajął jerzy stuhr, żeby kolesia zastraszyć. xDDD

no i ta ręka urwana, prokurator edytujący filmik... Pokaż całość