Walczyć pół wieku jak nie więcej z narkotykami w taki sam sposób nieprzynoszący efektów, a wzmacniając tylko kartele przez windowanie cen to trzeba być dzbanem, chociaż jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi.

Kartele są już tak potężne i mające takie wpływy, że są nie do ruszenia.