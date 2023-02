Pokaż całość

W głowę się puknąłeś?Jak produkcja zwierzęca bardziej obciąża środowisko?Jak mam krowę to dam jej wszystko co było zielone i ona to zje, a finalnie da mi sporo organicznego nawozu pod to co wyrośnie dla niej w przyszłym sezonie. Tzw. cykl zamknięty.A jak mam marchewkę czy innego kabaczka i nie dam im tego co by mi zostało jakbym miał krowę (gówna) to muszę walić azot mineralny. Tłumaczenie dla odklejonych