Pewnie jakiś młody. Doświadczony policjant by wiedział że nie opłaca się jechać na sygnałach, bo niby po co? Ryzykuje właśnie np kolizją, mandatem i kosztami, w imię czego? Po co chce gdzieś być szybciej? Lepiej jechać powoli i bezpieczenie, a obywatelowi czekającemu na interwencję to kij w oko, niech czeka, pół godziny go nie zbawi. A jak się nie zdąży to jeszcze na miejscu roboty mniej, bo sprawca zdążył uciec. Same plusy. Pokaż całość