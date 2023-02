Z jednej strony lunatycy co chcą mieszać dzieciom w głowach na temat płci albo krytykują noszenie dredów przez białych, z drugiej paranoicy co negują globalne ocieplenie i boją się jedzenia owadów. Mam nadzieję, że Islam zrobi porządek. Jest w swoich fundamentach bardziej przychylny nauce i trosce o planetę niż chrześcijaństwo, a jednocześnie reguluje wiele kwestii społecznych zamiast nawoływania do oddawania cezarowi tego co cezarskie.