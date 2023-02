Jakieś stare gówno sprzed 3 lat. Korzystając jednak z okazji dodam, że bardzo bym chciał, żeby w tych dyskusjach doszło do dwóch podziałów.



1. Efekt cieplarniany oddzielić od zanieczyszczenia środowiska. Jak czytam o plastikowych słomkach albo segregacji śmieci w komentarzach do znaleziska o globalnym ociepleniu to mnie #!$%@? strzela. To są różne rzeczy, różne problemy. CO2 w atmosferze to jest jeden problem. Plastik w oceanach smog w miastach itp. to problem drugi. Pokaż całość