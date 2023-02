Wykopek by nawet nie poczuł różnice jakby mu dali mielonego z robaków, ale będzie marudził że to złe.

Przyszłość to i tak mięso syntetyczne - tu jest WIN-WIN, bo (1) zwierzęta nie są eksploatowane (2) smakuje tak samo, bo to jest to samo (3) korzyści ekologiczne np. krowy nie będą tyle pierdziały, bo nie będą potrzebne.