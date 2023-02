Kolejna metaanaliza mówi o nieskuteczności maseczek [ENG]

To ciekawe, że w społeczeństwach azjatyckich maski są powszechne przy chorobach, no i w szpitalach też raczej je noszą do operacji czy zabiegów :) Nikt tego nie badał przez dziesiątki lat? No raczej badał.



Ja dzięki maseczce antysmogowej i antywirusowej noszonej w czasie pandemii wszędzie, pierwszy raz od dawna przez całe dwa lata nie złapałem żadnej infekcji górnych dróg oddechowych. Samo to dla mnie jest wystarczającym dowodem by w skupiskach ludzi w Pokaż całość