Ogólnie dobrze, że zachodnie państwa popierają podobne postulaty co Polska. Przez to odpada proruska narracja o "butthurt belt" czyli o wschodniej Europie co "nie wiadomo dlaczego" nie lubi Rosji. A sama Dania też teoretycznie ma konflikt z Rosją - rywalizacja o Arktykę, do której części Dania ma prawa przez Grenlandię, a oczywiście Rosja już miesza, chciała odebrać te prawa Danii itp.