Co być niegadać na niemców, nieżle to sobie Scholtz wymyślił i odbił piłeczek do usa. Nasi to zamiast ujadać tych niemców to powinni jechać do schotza na korepetycje. Bo u nas biden by powiedział słowa, a nasi byliby szczesliwy, że wujek sam chce wgl z nimi rozmawiać i za free by wszystko poodwali.