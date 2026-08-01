MS-DOS ma 45 lat
1 sierpnia 1981 roku wprowadzono MS-DOS 1.0, system operacyjny, który odegrał kluczową rolę w rozwoju komputerów zgodnych z IBM PC i pomógł Microsoftowi zbudować pozycję jednego z najważniejszych przedsiębiorstw branży technologicznej.ochucki
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 73
- Odpowiedz
Komentarze (73)
najlepsze
(tak się chwalę )
Dostałem ostatnio cały pc z 166mmx który miał iść na wysypisko wraz monitorem. Akurat kobieta miała go wyrzucić do kontenera. W piwnicy czeka na odremotowanie P1 133mgh z 32mb ramu. Mam też 40mb dysk WD który ma naped jak dyskietki. Planuje zrobienie fajnego retro zestawu.
Obecnie ceny starych rzadkich komponentów do retro komputerów potrafią zadziwić.
Na przykład Gravis Ultrasound.
XD
Kto DOOMa w DOSie nie odpalał też życia nie zna!
@real_scoria: Kto DOS-a nie uruchamiał pod Amigą...
To był 1994 rok :), moim pierwszym komputerem PC był 486DX4 100mhz 4mb ram, grafika to, Cirrus Logic CL-GD5426 VLB, karta dźwiękowa Sound Maker 16bit klon Sound Blastera :), dysk Conner 640MB no i CDrom chyba Panasonic 4x, dosłownie już po kilku miesiącach był etapowo modyfikowany :)...
No i DOS :) + WIN 3.11.
To
Dzięki temu komputer zacznie działać szybciej