Właśnie jestem na etapie zbierania podzespołów na budowę retro komputera, na wzór mojego pierwszego PC.



To był 1994 rok :), moim pierwszym komputerem PC był 486DX4 100mhz 4mb ram, grafika to, Cirrus Logic CL-GD5426 VLB, karta dźwiękowa Sound Maker 16bit klon Sound Blastera :), dysk Conner 640MB no i CDrom chyba Panasonic 4x, dosłownie już po kilku miesiącach był etapowo modyfikowany :)...



No i DOS :) + WIN 3.11.



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