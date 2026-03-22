Większość nowych telefonów jest tak mocno zbliżona funkcjonalnością, że od jakiegoś czasu zacząłem patrzeć dużo bardziej niż wcześniej na podejście producenta do otwartego oprogramowania oraz na długość wsparcia i aktualizacji. To kluczowe, bo telefon po okresie wsparcia oprogramowania staje się w zasadzie niegodnym zaufania elektrośmieciem. Same apki (np. bankowe) robią co mogą by używanie było bezpieczne po zakończeniu wsparcia przez producenta telefonu, ale to też około 2 lata i koniec.