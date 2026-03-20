Kupujesz ekspres, psuje się 2 razy, a serwis odsyła "sprawny" sprzęt, który sypie suchą kawę do środka obudowy. Mam nagranie wideo awarii, a OleOle! bezczelnie twierdzi, że to wina... "ustawienia wody na minimum". Zobaczcie ten absurd.
Cześć! Potrzebuję Waszego "wykop-efektu", bo poziom bezczelności duetu OleOle! (Euro-net) i serwisu Beko przebił skalę.
W skrócie:
- Sprzęt: Ekspres Beko za blisko 2000 zł.
- Problem: Od pół roku nie działa. Dwie naprawy serwisowe nic nie dały.
- Dowód: Nagrałam film zaraz po "naprawie". Widać na nim pełny zbiornik wody, a mimo to mechanizm się zacina i sypie zmieloną, suchą kawę prosto do obudowy.
- WIDEO: https://youtu.be/AJk1cgdjS34?is=wbuozypI3AnHnS_2
I teraz najlepsze – oficjalna odpowiedź OleOle! z dzisiaj:
Sklep odrzucił moją rękojmię, bo według nich (i serwisu):
„Przyczyną nieparzenia się kawy jest ustawienie wody dla wszystkich napojów na minimum”.
Rozumiecie to? Mechanizm się blokuje, kawa sypie się wszędzie tylko nie do filiżanki, a oni mi wmawiają, że mam... "dolać wody w ustawieniach". To tak, jakby w samochodzie odpadło koło, a serwis powiedział, że to wina zbyt cichego radia.
Dlaczego to wrzucam?
Bo mam dość bycia traktowaną jak ktoś, kto nie odróżnia braku wody od awarii mechanicznej. Sklep ignoruje dowód wideo i idzie w zaparte. W poniedziałek (23.03) sprawa ląduje w sądzie, ale chcę, żebyście wiedzieli, jak wygląda "troska o klienta" w tych firmach!
Nie dajcie się tak traktować!
#afera #wykop #polska #beko #oleole #agd #prawo #reklamacja #kawa #zalesie #oszukujo #konsument
Komentarze (49)
najlepsze
I bardzo dobrze, idea ekspresu jest taka, że do filiżanki ma lecieć tylko wywar z kawy.
Serwis najwyraźniej uważa, że to nowa funkcja.
Jeśli Twoja Jura za 8k tak 'poprawnie robi kawę', że zostawia suche kopce mielonki w obudowie i blokuje wyrzutnik fusów (który u mnie stoi w miejscu), to współczuję serwisowi.
Problem w tym, że serwis Beko
Czemu ludzie to takie k---y?
@lubiecie:
Ty chłopie nie wiesz, o czym mówisz!
Mam w
u moich rodziców lodówka vestfrost działa bez probelmu od 1998 roku
ja kupiłem w zeszłym roku nawilżacz powietrza vestfrost to sie zepsuł po miesiącu, odesłałem na gwarancje to od razu zaproponowali zwrot kasy, powiedzieli że nie ma co naprawiać bo zaraz znowu sie zepsuje. Potem guglałem i marke kupiła jakaś inna firma, chyba z turcji
Na filmie widać ewidentną agonię mechanizmu: ekspres w ogóle nie opróżnia fusów do pojemnika, zaparzacz się blokuje, a zbita kostka albo zostaje w środku, albo sucha mielonka sypie się w głąb obudowy. To jest fizyczna usterka napędu lub zaparzacza, a nie kwestia
@electroN: Nie wszystkie, tylko te gówniane (zwykle najdroższe). Miałem ekspres Krupsa i przez 10 lat użytkowania nigdy nie zdarzyło sie rozsypanie kawy, nie miał nawet wyjmowanego mechanizmu do czyszczenia. Wszystko zależy od konstrukcji.
Największym absurdem jest to, że serwis Beko i sklep OleOle! widzieli to nagranie i odpisali, że to kwestia... 'ustawień wody w menu.
I to jest najśmieszniejsze – sklep odrzucił rękojmię, podpierając się 'ekspertyzą' serwisu Beko, że to nie awaria, tylko... moje złe ustawienia wody. Dlategk idzie pozew, bo próba wmówienia, że zablokowany mechanizm to kwestia 'menu', to jawna
(－‸ლ)
„KoRZystałaś", nieuku patentowany!