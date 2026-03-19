Ostatnio w TV znów leci Strażnik Teksasu. Ciekawe, jak ten serial ewoluował. W pierwszych odcinkach Walker nie był AŻ TAKIM badassem i jak z kimś się bił, to sam parę razy dostał w mordę.

A później były już takie absurdy jak w ostatnim odcinku. Walker wszedł do jakiejś sali treningowej ju-jitsu, gdzie ćwiczyli dosłownie mistrzowie kraju czy tam świata. Walker włożył kimono, wszedł na ring i zaczął ich wszystkich po kolei rozkładać.