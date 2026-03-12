Polska firma FlyFocus zbuduje nową fabrykę. Produkcja bez części z Chin!
FlyFocus, polski producent zaawansowanych systemów bezzałogowych i dronów z Warszawy zbuduje nowy zakład i rozszerzy produkcję. Produkcja bez części z Chin. Więcej informacji + FILM:ralf-szer
- #
- #
- #
- #
- #
- 10
- Odpowiedz
Komentarze (10)
najlepsze
Z czego wiem WB Grup robi podobnie i Scanway (firma z branży kosmicznej) też się chwali, że większość komponentów swoich produktów, ma głównie z Europy z pominięciem Chin.
Nie do pojęcia dla ludzi, którzy wszystko biorą z ali czy temu i myślą, że inaczej nie da rady( ͡° ͜ʖ ͡°)
@teh_m: a Ty myślisz że gdzie taki TI ma fabryki? Nie wszystko jest z USA
Uu, duuuużooooo....
Rozumiem że silniki do dronów, płyty główne, anteny gsm/gps, kamery itp,zostanie wyprodukowane w Europie?
Czy przez przypadek europejskoś tej firmy będzie sie realnie sprowadzać do składania komponentów.
Tylko tak można zabezpieczyć łańcuch dostaw w przypadku wojny Chiny -USA...
Da się ograniczyć łańcuch dostaw, ale w obecnych czasach wolnego rynku, nie da się wykluczyć chin do 0.
To że kupi część z UE czy z USA, która posiada chińskie podzespoły, nie oznacza że nie ma części z Chin.
Tutaj wypowiedź Noblisty: