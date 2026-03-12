I moze frytki do tego? Kto jest w temacie to zrozumie ze to w obecnych czasach nie mozliwe.



Da się ograniczyć łańcuch dostaw, ale w obecnych czasach wolnego rynku, nie da się wykluczyć chin do 0.

To że kupi część z UE czy z USA, która posiada chińskie podzespoły, nie oznacza że nie ma części z Chin.



Tutaj wypowiedź Noblisty: Pokaż całość