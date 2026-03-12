Rozpoznajesz go? "Archiwum X" wraca do wstrząsającej sprawy
Czy czytelniejszy wizerunek domniemanego sprawcy napaści seksualnej pozwoli na jego schwytanie po latach? Lubuscy policjanci z "Archiwum X" wracają do sprawy z 2012 r. i prezentują grafikę z wizualizacją twarzy mężczyzny, który próbował okaleczyć oczy swojej ofiary.Z_ostatniej_chwili
- #
- #
- #
- #
- #
- 35
- Odpowiedz
Komentarze (35)
najlepsze
Komentarz usunięty przez moderatora
@KingaM: JPRDL. Żebyś nam kiedy ze śmiechu nie pękła, jak komuś młotkiem głowę rozpieprzą.