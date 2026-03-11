Internetowa społeczność:

- Orlen byłby najmniej wart w historii? "Wina Tuska, wina Kaczora, wina POPiSu, wina <dodaj kogo tam nie lubisz>"

- Orlen po raz historii przebił Gazprom? "Co z tego mam? Ta, a ceny paliwa jakie? No, na pewno"



I dlatego nigdy w tym kraju dobrze nie będzie.