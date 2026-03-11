Gazprom pokonany! Po raz pierwszy w historii Orlen warty więcej!
Wycena rynkowa Grupy Orlen na początku środowej sesji przekroczyła w przeliczeniu na dolary poziom 40 mld dolarów. Wzrost kursu akcji koncernu doprowadził do sytuacji, w której polski czempion energetyczny stał się droższy niż rosyjski Gazprom, niegdyś najdroższa firma w Rosji.banzi
Sankcjami. Zobaczymy gdzie będzie Orlen kiedy się skończą.
Lubię takie wyceny jak ta...
- Orlen byłby najmniej wart w historii? "Wina Tuska, wina Kaczora, wina POPiSu, wina <dodaj kogo tam nie lubisz>"
- Orlen po raz historii przebił Gazprom? "Co z tego mam? Ta, a ceny paliwa jakie? No, na pewno"
I dlatego nigdy w tym kraju dobrze nie będzie.