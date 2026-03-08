17-latek z Polski złomuje mistrza świata Otamendiego
Wielki Oskar Pietuszewski! Polak zatańczył w polu karnym Benfiki! Otamendi położony w kapitalnym stylu.matixrr
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 78
- Odpowiedz
Wielki Oskar Pietuszewski! Polak zatańczył w polu karnym Benfiki! Otamendi położony w kapitalnym stylu.matixrr
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (78)
najlepsze
@lukasol84: najśmieszniejsze jest to, że wszyscy mu
@jackblackcanada: Daj się chłopakowi nacieszyć z gry w piłkę. ¯\(ツ)/¯
Żeby go pseudopatrioci zaraz go wyzywali od śmieci co dla Portugalczyka za euro tylko gra?
Nie ma ludzi niezastąpionych moi kochani.
Robert się sam o tym przekonał w sypialni.
@NiezlyJestes: Młody zagrał kilka świetnych meczów i już z niego Lewego robią xD
Przypomnij sobie co bylo z Piątkiem. Jeden sezon pio pio a potem piach + kilka przebłysków.
Lewy jest wyjątkowy bo trzyma najwyższą formę od lat. I nawet jako piłkarski "dziadek" jest w stanie dalej coś grać na najwyższym poziomie.
@szasznik: Charakterystyka polskiego kibica, eksperta i znawcy w każdym temacie. Jak któryś młody piłkarz zagra kilka dobrych meczów to wiadomo, że od razu będzie drugim Lewandowskim. A jak któryś skoczek odda kilka dobrych skoków to mamy pewnego następce Małysza i Stocha ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Do momentu jak skończy się dobra passa. Wtedy od
@ErroL: ale w Portugalii z tańców erotyzujących jak bachata Anki jest kizomba właśnie popularna.