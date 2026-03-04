Tak będzie wyglądać SCT w Katowicach. Może i fikcja, ale odhaczone i fajrant
Strefa Czystego Transportu zacznie obowiązywać w Katowicach od 29 czerwca. SCT będzie malutka, ograniczona tylko do ścisłego centrum, a zakazy nie będą jakoś mocno restrykcyjne. Miasto wprowadza ją w wyniku odgórnego unijnego i ministerialnego nakazu, a nie z powodu ekologicznych ambicji.Tumurochir
Albo tak, albo #polexit
To rozpisane miało na celu dodatowe podkreślenie twojej małostkowości xD
