W znalezisku nowa wersja polskiego układu klawiatury, za pomocą której można otrzymać rekordowe blisko 2000 symboli Unicode:

• Znaki diakrytyczne niemal wszystkich języków w Europie i na innych kontynentach, które używają alfabetu łacińskiego;

• Znaki języków mniejszości narodowych w Polsce, jak kaszubski, wilamowski, etnolekt śląski;

• Znaki prawidłowe typograficznie;

• Znaki Międzynarodowego Alfabetu Fonetycznego IPA;

• Litery alfabetu greckiego;

• Symbole matematyczne i inne znaki stosowane w nauce;

• Znaki używane w transliteracjach, np. języków arabskiego, chińskiego, hebrajskiego, cyrylicy, sanskrytu;

• Symbole walut;

• Inne symbole specjalne.

Układ jest rozszerzeniem układu programisty, jedyne różnice w stosunku do układu z Windows to symbol € pod AltGr+5 oraz tylda nie jest martwym klawiszem.

Nowe symbole pod AltGr:

• AltGr+2 → ²

• AltGr+3 → ³

• AltGr+4 → £

• AltGr+6 → ’

• AltGr+7 → §

• AltGr+8 → °

• AltGr+9 → ′

• AltGr+0 → ″

• AltGr+- → – (półpauza)

• AltGr+= → — (pauza)

• AltGr+V, AltGr+B → »«

• AltGr+M → µ

• AltGr+, AltGr+. → „”

• AltGr+spacja → twarda spacja (no break space)

Lista znaków dostępnych pod klawiszami martwymi:

• AltGr+F → dodatkowy klawisz funkcyjny wzorem niemieckiego układu E1, równoznaczny z AltGr+Shift, który skupia wiele istotnych liter i znaków, w skład których należą litery æ ð ə ŋ œ þ ß ʒ i znaki × ¡ ¤ · ¿ ‰ ± − ⟨ ⟩ ≠ ≈ ÷ ♪ ◊ ¦ ‴ ‽ ‱ № ⁊ ⟪ ⟫ ∅ ¬ ¶ º ª → ← ␣ ⚥ ↓ ↑ ⁄ ⁒ † ‡ ⩽ ⩾ ­ ‑ ‌‌‌⌀ ʻ ʿ ʾ ʹ ʺ ☛ ☞ ☚ ¥ • ¢ › ‹ ŋ … ― ⏑ ◦ ♡ ∗ ‚ “ ‘ ✓ ‒ , a także rodzaje spacji (narrow non-break space, hair space, zero non-width joiner).

• AltGr+` → ˛ (ogonek), możliwe znaki ą ę į ǫ ų.

• AltGr+Q → ˆ (cyrkumfleks), możliwe znaki â ĉ ê ĝ ĥ î ĵ ô ố ŝ û ŵ ŷ ẑ, a także indeksy górne cyfr ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹, znaków ⁺ ⁻ ⁽ ⁾ ⁼ i znaki „combining characters” ̕◌.

• AltGr+W → ˇ (haczek), możliwe znaki ǎ č ď ě ǧ ȟ ǐ ǰ ǩ ľ ň ǒ ř š ť ǔ ž, a także indeksy dolne cyfr ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉, znaków ₊ ₋ ₍ ₎ ₌ i znaki „combining characters” ̭◌ ̥◌ ͟◌ ͜◌.

• AltGr+R → ˝ (podwójny akut), możliwe znaki ő ű, dodatkowo klawisz ten obsługuje symbole alfabetu fonetycznego IPA, w skład których wchodzą: ɑ ɒ ɐ ɝ ɓ ʙ ɣ ɕ ɔ ɰ ɗ ɖ ɛ ɜ ɸ ʄ ɠ ɡ ɦ ʜ ɪ ɨ ʝ ɟ ɥ ɧ ʎ ʟ ɫ ɬ ɱ ɯ ɳ ɲ ŋ ɴ ɵ ø ʔ ʡ ʕ ʢ ɽ ʀ ʃ ʂ ʈ ɭ ʋ ʉ ʌ ʍ ɢ ʛ ʊ ʏ ʑ ʐ ʒ ɮ ɘ œ ɶ œ ɾ æ ɺ ɻ ɹ ʁ ɤ ɞ ʲ ʰ ˤ ˠ ˡ ⁿ ʷ ˣ ˈ ˌ ˑ ː ᵊ ᶿ ⱱ, dodatkowo pod AltGr nieoficjalne znaki stosowane w sinologii, amerykanistyce i patologii mowy: ɿ ʅ ʮ ʯ ȶ ˀ ˁ ƛ ꟸ ʞ.

• AltGr+T → ˜ (tylda), możliwe znaki ã ẽ ĩ ñ õ ṍ ũ ṽ ỹ, a także znaki pomocnicze układu IPA, jak ⸨ ⸩ ‖ ‿ ˹ ˞ ˎ ˏ ˔ ˕ ˖ ˟ ꜛ ꜜ i używane znaki typu „combining characters”, jak ̽◌ ̏◌ ̑◌ ̚◌ ̰◌ ̴◌ ̲◌ ̬◌ ̖◌ ̗◌ ̜◌ ̹◌ ̘◌ ̙◌ ̝◌ ̞◌ ̫◌ ̼◌ ̤◌ ̠◌ ̟◌ ̩◌ ̍◌ ̮◌ ̯◌ ̪◌ ̺◌ ̡◌ ̢◌ ̥◌ ̻◌ ͡◌ ˞ ᷄ ᷅ ᷈ ❲ ❳, a także znaki ≲ i ≳.

• AltGr+Y → ¯(makron), możliwe znaki ā ē ḡ ī ō ṓ ū ȳ, a także ≡ i ∓.

• AltGr+U → ˘ (brewis), możliwe znaki ă ĕ ğ ĭ ŏ ŭ, a oprócz tego inne znaki alfabetu łacińskiego, jak ꞵ ƈ ḫ ꜧ ĳ ƙ ŉ ɋ ʠ ƥ ȓ ſ ∑ ƭ ꞷ ⱳ ꭓ.

• AltGr+I → ˙ (kropka), możliwe znaki ȧ ḃ ċ ḋ ė ḟ ġ ḣ ı ȷ ŀ ṁ ṅ ȯ ṗ ṙ ṡ ṫ ẇ ẋ ẏ ż ⸞, a także znak „combining character” ̐◌.

• AltGr+P → ʿ (hak), możliwe znaki ả ẻ ỉ ỏ ủ ỷ, a także symbole walutowe, jak ₩ ₹ ₨ ₸ ₮ ₱ ₽ ₪ ₫ ֏ ₣ ₲ ₴ ₭ ₺ ₾ ₡ ₵ ₿ ฿ ₦ ₼ ៛ ૱ ௹ ৳ ৲ 圓 元 円 ₠ ₤ ₳ ₢ ₯ ₰ ₶ ℳ ₥ ₻ ₧ ₷.

• AltGr+[ → ´ (akut), możliwe znaki á ć é ǵ í ḱ ĺ ḿ ń ó ṕ ŕ ś ú ẃ ý ź.

• AltGr+] → ` (grawis), możliwe znaki à è ì ǹ ò ù ẁ ỳ.

• AltGr+\ → − (przekreślenie poziome), możliwe znaki ƀ ꞓ đ ꬳ ꞙ ǥ ħ ɨ ɉ ꝁ ƚ ꝋ ᵽ ꝗ ɍ ŧ ɏ ƶ, symbole ❑ ❖ ‣ ➤ ⮚ ✗ ✘ ◌ ƻ ⌑ � ⚭ ⌘ ‾ ﴾ ﴿ ❦ ※ ℅ ⁜ ⁅ ⁆ ⁂ ⌂ ★ ◁ □ ○ ◉ ⸺ ⁃ ☙ ❧ i dodatkowe rodzaje spacji (figure space, em space, thin space, ZWJ, ZWSP, en space, three-per-em space, four-per-em space, six-per-em space, punctuation space, medium mathematical space, word joiner, CJK ideographical space).

• AltGr+D → ˚ (kółko), możliwe znaki å ů ẘ ẙ, a także symbole matematyczne i naukowe, jak ⇎ ℂ ∆ ∄ ∴ ⊄ ℏ ∝ ⊅ ⊇ ℔ ⇏ ℕ ∠ ℗ ℚ ℝ ∇ ∟ ∧ ʬ ℵ ∢ ℤ ∌ ∉ ∦ ☡ ⇔ ∛ ∂ ∃ ∵ ⊂ ℎ ∞ ⊃ ⊆ ℓ ⇒ ⇐ ∡ ∏ ∀ √ ⊥ ∨ ✕ ︎ ∋ ∈ ∥ ∫ ∘ ⋉ ⋊ ∶ ∩ ∪ ⊕ ∼ ≃ ≅ ≝ ∎ ⊗ ♭ ♯ ♮ ⸛ ≙ ⅋ ∿ ⎓ ≢ ∕ ∖ ∣ ⟦ ⟧ ⋆ ∁ ⇍ ↦ ⇄ ⇌ ⋅ ∙ ⊖ ⟶ ≪ ≫, i otoczone kółkiem cyfry, jak ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⓪.

• AltGr+G → ʾ (róg), możliwe znaki ơ ư ớ, a także litery greckiego alfabetu, jak α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω i znaki „combining characters” do tworzenia ich złożonych form, jak ​​̓◌ ̔◌ ͂◌ ͅ◌ (spiritus lenis, spiritus asper, perispomeni, iota subscriptum).

• AltGr+H → ˍ (makron dolny), możliwe znaki ḇ ḏ ẖ ḵ ḻ ṉ ṟ ṯ ẕ, a także ± ≤ ≥ ≡ ⹀ ‗.

• AltGr+J → ¸ (cedylla), możliwe znaki ç ḉ ḑ ȩ ģ ḩ ķ ļ ņ ŗ ş ţ.

• AltGr+K → , (przecinek), możliwe znaki ș ț, a także inne znaki, jak ǀ ǁ ǂ ǃ ʘ ˥ ˦ ˧ ˨ ˩ ⎀ ‸ ⁁ ℮ ℠ 〃 ƒ ƕ ɂ ɼ ℞ ƿ ȝ ȥ ⸤ ⸥ ⸢ ⸣ ⸗ ‵ ‶ ⸮ ⅍ ⦀ ȣȢ ꭒ ƞȠ ‛ ‟ ꞌꞋ ꜣ/Ꜣ ꜥ/Ꜥ ꞽ/Ꞽ (litery do transkrypcji hieroglifów egipskich) i znaki „combining characters” ◌̭ ◌̍ ◌̏ ◌̅ ◌̯ ◌͘ ◌̒ ◌̕ ◌̲ ◌᪷.

• AltGr+; → . (kropka na dole), możliwe znaki ạ ḅ ḍ ẹ ḥ ị ḳ ḷ ṃ ṇ ọ ṛ ṣ ṭ ụ ṿ ẉ ỵ ẓ ⸟.

• AltGr+' → ¨ (diereza), możliwe znaki ä ë ḧ ï ö ẗ ü ẅ ẍ ÿ ⸚.

• AltGr+/ → / (przekreślenie skośne), możliwe znaki ⱥ ␢ ȼ ɇ ꞡ ꞣ ł ꞥ ø ǿ ꝙ ꞧ ꞩ ẜ ⱦ ꞹ ꝟ, a także pod cyframi ułamki zwykłe ¼ ½ ¾ ⅓ ⅔ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ⅟, a także znaki ≮ i ≯.

Dodatkowe znaki martwe pod AltGr+Shift:

• AltGr+Shift+Q → indeksy górne dla wielkich i małych liter.

• AltGr+Shift+W → indeksy dolne dla wielkich i małych liter.

• AltGr+Shift+R → majuskuły niektórych znaków używanych w alfabecie IPA, używane w niektórych afrykańskich językach, jak Ɑ Ɓ Ɣ Ɗ Ɖ Ɛ Ɠ Ɦ Ɪ Ɥ Ɫ Ɱ Ɲ Ʃ Ʈ Ʋ Ʌ Ʊ Ɔ Ǝ Ɽ, a także historyczne znaki IPA, wycofane w latach 1989–1993 (pod AltGr): ʣ ʤ ʥ ʦ ʧ ʨ ʇ ʖ ʗ ʆ ʓ ƫ ᶑ ʚ ɷ.

• AltGr+Shift+T → ~ (tylda poprzeczna), możliwe znaki ᵬ ᵭ ᵮ ꬸ ᵯ ᵰ ɵ ᵱ ᵲ ᵴ ᵵ ᵶ.

• AltGr+Shift+D → dodatkowe symbole matematyczne, możliwe znaki ↀ ⁗ ↁ ⊞ ≁ ≄ ≉ ↂ ∬ ☿ ♁ ♃ ♄ ♅ ♆ ⇀ ⨡ ∮ ◌⃛ ◌⃜ ⊬ ⊭ ⌈ ⌉ ∤ ⊏ ⊐ ⊢ ⊧ ⊤ ⟂ ℥ ⊎ ℩ ⱺ ∐ ⌊ ⌋ ∖ ⋪ ⊋ ⋱ ⋰ ↠ ⥲ ℉ ⅁ ℍ ⊲ ⊊ ꬹ ⋯ ⋮ ⊼ ◌⃗ ◌⃕ ⊀ ⊁ ℈ ⊻ ℃ ⊽ ℶ ↺ ↻ ≺ ≻ ⟼ ⊔ ∯ ≀ ⊙ ⊨ ◇ ⌐ ⌜ ⌝ ⟛ ⟡ ⟢ ⟣ ⟤ ⟥ ⥽ ⨇≔ ≦ ≧ ◌̅.

• AltGr+Shift+/ → znaki typu script, jak ℯ ℊ ℴ ℬ ℰ ℱ ℋ ℐ ℒ ℳ ℘ ℛ.

• AltGr+Shift+\ → dodatkowe znaki przekreślone, jak ⱡ ꝑ ꝃ ꜿ ꬰ ᵼ ᵻ ꝥ ꝧ ᵿ ꝅ ꬿ ẝ.

• AltGr+Shift+K → otoczenia dla wielkich i małych liter.

• AltGr+Shift+B → znaki typu blackletter, jak ꬲ ꬽ ℭ ℌ ℑ ℜ ℨ.

Dwukrotne naciśnięcie każdego klawisza martwego daje możliwość uzyskania znaku typowego dla „combining character”, co pozwala na dodatkową możliwość tworzenia znaków diakrytycznych, w tym też wielokrotnie złożonych (np. typowych dla języka wietnamskiego, jak ệ), jest też dodatkową możliwością tworzenia wielkich polskich liter, np. wielkie Ś można uzyskać również przez naciśnięcie S i dwa razy ´, o ile jest to obsługiwane przez daną czcionkę.

Osobnym znakiem jest przywrócona ligatura „zł”, stanowiąca symbol waluty polskiej, reprezentowana przez 2 znaki „z” i „ł” pod AltGr+1, będąca nawiązaniem do maszyn do pisania i układu Mazovia (w wersji „ZŁ” pod AltGr+Shift+1), a także ligatura „gr” dostępna pod AltGr+Shift+2.

