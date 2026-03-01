Hity

tygodnia

Kolejny bezczelny lekarz. 400 zł za 10 min wizyty? Od maja 5 min!
3285
Skandal w rządowej klinice. Bogaci leczyli raka szybciej.
3144
VAT 5 proc. na prąd? Polska sceptyczna wobec propozycji Komisji Europejskiej
2790
Dyskryminacja mężczyzn wbudowana w system podatkowy.
2789
Jak Okraść Społeczeństwo na Własną Emeryturę Przewodnik po Polskich Przywilejac
2466

