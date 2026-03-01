Full Linux on ANY Android (No Root) + PC Gaming
Telefon z Androidem jako pełnoprawna maszyna z desktopowym Linuksem, zdolna uruchamiać XFCE, Visual Studio Code, serwery Pythona, a nawet gry z Windowsa - wszystko bez roota. Taka konfiguracja uruchamia kompletne środowisko użytkownika Linuksa bezpośrednio na linuksowym jądrze Androida...xsi1
Roboty w ciul, ale moim zdaniem warto. Szczególnie, że telefon (IMO) coraz lepiej sobie radzi jako opcja zastąpienia komputera. Sam mam taki zestaw do pracy i powoli zbieram się do porzucenia x86 :P
Chociaż nie wiem czy można powiedzieć "Full Linux", to taki hmm ... Cygwin dla Androida :D
@Rustyyyy: Smartfon to sprzęt, który działa - i działa dobrze. Ludzie mają 4kg laptopy, na których ani nie pograsz, ani nie popracujesz. To dopiero abominacja. Albo mają PCty po 20kg żrące setki watów wyświetlając pulpit z wentylatorami, które urwą ci głowę jak wejdą na pełne obroty
Każdy ma w domu jakieś stare telefony. Czy wykorzystanie ich na serwerki to sensowne rozwiązanie? Mały pobór prądu, itp