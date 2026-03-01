Nie dość, że robimy się wysypiskiem śmieci,

Nie dość, że ten system zamiast pomagać środowisku to mu szkodzi bo ludzie wożą puste butelki samochodami

To jeszcze po raz kolejny w dupę dostały małe sklepy.

Automaty do butelek to kolejny ukłon w stronę sieciówek bo jeszcze im naganiają klientów.



Debil ten system lepiej by wymyślił...