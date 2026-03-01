Sprzedawcy ostro o systemie kaucyjnym.
Nie dość, że ten system zamiast pomagać środowisku to mu szkodzi bo ludzie wożą puste butelki samochodami
To jeszcze po raz kolejny w dupę dostały małe sklepy.
Automaty do butelek to kolejny ukłon w stronę sieciówek bo jeszcze im naganiają klientów.
Debil ten system lepiej by wymyślił...
@konkarne: chodzi o to by wymyślić tak by 'działało' jak teraz
Aktualnie prowadzenie małego interesu to chyba głównie szarpanie się z regulacjami i podatkami, a może połowa czasu idzie na faktyczną robotę.
Molochy lobbują za dodatkowymi regulacjami i po prostu eliminują konkurencję w białych rękawiczkach.
Napisane tak, jakby autor kompletnie nie znal zasad systemu kaucyjnego. TO NIE JEST ZYSK, TYLKO ZWROT zapłaconej już kasy, baranie z WP.
Tak, piję do kaucji na monsterka (╯°□°）╯︵ ┻━┻
Ale za to jak pięknie niektórzy na tym zarabiają.
@HerrBorowiecki: i w jaki sposób przeniesienie śmietnika spod domu do sklepu zmieni zanieczyszczenie plastikiem? Jedyna różnica w tym, że teraz musisz drałować co najmniej kilkaset metrów do sklepu zamiast kilkadziesiąt do kubła pod domem.
@Drom: dokładnie w piątek byłem świadkiem jak baba z Lidla o-------a od stó do głów kobietę, która oddawała butelki i zablokowała maszynę, bo miała "nieumyte" butelki z jakimiś resztkami coli czy c--j wie czego i się maszyna zepsuła podczas jej oddawania xD
Zajebista