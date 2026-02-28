I wypieprzyć całą piątkę.Nieważne,że się tłuką między sobą.Z nami też kiedyś zaczną.Tłuką się a poza tym w ogóle są i to jest problem.Jakby ich wcześniej do Polski wpuszczono to by się tutaj nie bili.

To jest źródło problemu.Nie chcemy opierać Polski na Polakach tylko na imigrantach z Ukrainy,Czeczenii,Kolumbii itp.

A sztandarowym argumentem jest wtedy....bo Polacy też się biją.

Owszem.Tym też się można zająć.Problem w tym,że jak dojdzie do 10 rozbojów z udziałem Polaków,5 z udziałem Pokaż całość