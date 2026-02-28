"Dla oskarżonego była to zabawa. Dla strusia walka o życie". Ptak konał dwa dni.
Struś Zenek nie przeżył po brutalnym ataku, który zafundował mu z----l Łukasz Sz. Patus go zakatował, chciał zgwałcić. Był z tego dumny. Utrzymywał się ze sprzedarzy narkotyków. Do utylizacji.Buckshot_00
potencjalnie 6 lat więzienia dla tego czegoś to według mnie trochę za mało. Bo nawet jak wyjdzie w wieku 43 lat to przecież to coś nadal będzie miało n------e we łbie i będzie stanowiło zagrożenie nie tylko dla zwierząt ale i potencjalnie ludzi.
Utylizacja
@Buckshot_00:
Śmiech na sali. To kpina, a nie kara dla takiego zwyrola.
Z takim zrytym łbem to wiadomo, że znowu to zrobi albo coś jeszcze gorszego.
@ChciwyASasin: takie jest prawo, może czas je zmienić?
Ale to już nie do prawników, tylko do polityków