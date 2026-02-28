oskarżonego o 21 przestępstw, w tym znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad strusiem.

potencjalnie 6 lat więzienia dla tego czegoś to według mnie trochę za mało. Bo nawet jak wyjdzie w wieku 43 lat to przecież to coś nadal będzie miało n------e we łbie i będzie stanowiło zagrożenie nie tylko dla zwierząt ale i potencjalnie ludzi.