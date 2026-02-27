Są projekty, które udowadniają, że pasja i precyzja nie znają granic i właśnie takim autem jest 924 Dakar stworzony przez Adam Walenda. Jako specjalista od modeli Porsche z układem transaxle, tchnął nowe życie w Porsche 924, budując maszynę, która łączy rajdowy charakter z inżynierskim kunsztem.