Foederati Afrykańscy byli pierwotnie barbarzyńskimi sprzymierzeńcami Unii Europejskiej, osadzanymi na jej terytorium w zamian za służbę wojskową i ochronę granic. W XXI wieku, po klęsce wojsk EU w Estonii w 2030 roku, Bruksela coraz bardziej uzależniała się od afrykańskich kontyngentów, tracąc zdolność do samodzielnej obrony. W 2032 roku Nigeryjczycy pod wodzą Kyrala I złupili Brukselę, pokazując, że dawni sojusznicy potrafią działać jak niezależna siła polityczna. UE stała się strukturą formalną, w której Pokaż całość