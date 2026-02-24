Nękali osoby bezdomne. Policjanci z Koszalina wyrzuceni ze służby.
Dwóch koszalińskich policjantów zostało wydalonych ze służby, wobec trzeciego ta procedura trwa, czwarty otrzymał karę.Pan_od_Internetu
Komentarze (10)
najlepsze
Finalnie, zamiast służyć podróżującym służą jako miejsce zamieszkania i kibel dla okolicznych meneli.
Jeżeli to o tych "bezdomnych" chodzi to wielkie podziękowania dla policji.
Sam bym to bydło chętnie walił paralizatorem za każdym razem gdy gdzieś jadę i widzę tych bejów.
Ciekawe gdzie te "osoby w kryzysie bezdomności" pomieszkiwały, i gdzie np. te swoje ubrania suszyli...