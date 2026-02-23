"Wylęgarnia patologii" za 150 mln zł. Spektakularna klapa programu dopłat
Damian Dziuba, prezes LEXVINDICO, kancelarii prawnej, która pomaga oszukanym klientom (nie tylko przy "Mojej Elektrowni Wiatrowej", ale i "Czystym Powietrzu"), ocenia bez ogródek: Ten program wspierał niestety głównie patologię w wydaniu instalatorów i firm obracających małymi turbinami [...]Bobito
http://elektrownia.pb.edu.pl/
Mieszkam w UK, ale patrząc na dane, nie ma żadnego logicznego uzasadnienia mimo że tu wieje mocniej. Nie wiem jak musiałoby wiać by to się opłacało.
Cały ten projekt dopłat to po prostu kolejny ekologiczny wal, przy którym solary to "super rozwiązanie".
Montowano jakieś "turbinki" które wyglądały niemal jak dziecięcy wiatraczek, gdzieś na tyczkach, ale oczywiście w papierach to była potężna elektrownia o mocy np. 5-6kW. Tak było napisane w dokumentach i na to szła dotacja.
Żeby to dało 5kW to pewnie musiałby wiać stabilny wiatr o prędkości 500km/h ;)
Ale
Mamy je tylko dlatego żeby nie płacić większych kar do UE.
Przez nie musimy mieć elektrownie węglowe w trybie "Eko" przez co są mniej wydajne i droższe, żeby stabilizować energię z OZE.
To się nie ma prawa opłacić.
Cały pomysł jest czystym wałem na podatnikach, którzy finalne pokryją koszty programu:
Produkcja energii w realnym życiu i oszczędności
- firma krzak XYZ zarabia z dotacji i dopłat, montuje na odpierol najgorsze wiatraki i panele i magazyny
- "plajta"/zwijają interes
- poszkodowana firma się ogłasza
- przeciętny polak wyzywa za to ekologię, unię, tuska, niemcy, lewaków
- właściciel krętaczy XYZ żyje sobie w najlepsze i ma z każdego bekę