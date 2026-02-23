hehe - ciekaw jestem alternatywnego scenariusza takiej wołowiny przywiezionej do Polski, gdyby teraz rządził PiS.

Najpierw sprawa byłaby tuszowana

Potem gdyby jakies oko.press by to wyciąngeło na jaw, więc Morawiecki by powiedział, że to kłamstwa i oszczerstwa.

Potem wypłynęłoby kto jest odpowiedzialny za cały skandal

I ta osoba zostałaby człowiekiem roku Gazety Polskiej a poplecznicy partyjni organizowaliby pikiety "Murem za tym PiSoszczurem" xD