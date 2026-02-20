Wołowina z Brazylii z estradiolem
Uznawany za rakotworczy hormon przez UE trafil na europejski rynek w wołowinie z Brazylii.JestemTuByDrwicZLewakow
Komentarze (254)
najlepsze
Ja tam wolę kurę od sąsiada rolnika ..
niech każdy je to co lubi
@Dr-Livingstone: Ok, mój błąd, przyznaję. Co nie zmienia faktu, że te substancje są u nas zakazane, a i tak tu trafiły.
@nixodus: Kolekcjonerska, producent nie odpowiada za to co z nią robisz. ¯\(ツ)/¯
@nixodus: zaraz na YT influencerzy będą gotować żarcie techniczne
@roszej: Chyba miała być Ukraina. Uwielbiam ten zabieg propagandowy "zgadnijcie z jakiego kraju"
No ale lewactwo aż klaszczyło uszami na ten Mercosur i kij z tym, że od kilkudziesięciu lat uczulano nas na wycinanie lasów deszczowych pod rolnictwo w Brazylii. Nagle to im już nie przeszkadza i jest gitówa xD, zupełnie jak z COVID
@FrasierCrane: ale zaraz będzie najazd ukrofili z syndromem wyparcia gadających że wcale tak nie było xD
@editores: zapodaj kilka liunków. Chętnie poczytam. Tylko nie TikToka.
Całe 1 (!) zgłoszenie. A sprawdźcie sobie ile jest zgłoszeń na produkty z Polski.
Czyli jeśli zgłoszeń z mercosuru jest za mało to trzeba otworzyć rynek, żeby było ich więcej.
W poniedziałek neuropki zachwalaja umowe z Mercosur.
W piątek neuropki piwiedza ze naszpikowana zenskimi chormonami zywnosc to dla naszego dobra