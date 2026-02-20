Oni nawet nie są w stanie kontrolować jakie niespełniające europejskich norm g---o wjeżdża z Ukrainy i ktoś naprawdę sądził, że będą w stanie kontrolować co się dzieje kilka tysięcy kilometrów dalej?

No ale lewactwo aż klaszczyło uszami na ten Mercosur i kij z tym, że od kilkudziesięciu lat uczulano nas na wycinanie lasów deszczowych pod rolnictwo w Brazylii. Nagle to im już nie przeszkadza i jest gitówa xD, zupełnie jak z COVID Pokaż całość