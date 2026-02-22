Co słychać na budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce? [FILM]
Polskie Elektrownie Jądrowe zakończyły kluczowy element pierwszego etapu prac przygotowawczych związanych z realizacją elektrowni jądrowej na Pomorzu. Zgodnie z harmonogramem inwestycji przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów, wytyczono ogrodzenie oraz przygotowano teren i zaplecze przyszłego placu bralf-szer
A przepraszam, stróżówka dopiero latem 2026 xD
a spółka założona w celu zbudowania elektrowni atomowej działa od 2009 roku i ciągnie miliony
Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. (dawniej EJ 1 sp. z o.o., PGE EJ 1 sp. z o.o.) – założona w 2009[8] spółka celowa[9] (jako EJ1 Sp. z o.o.), której zadaniem jest wybudowanie w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej[9].
Sama stacja, która roześle prąd w Polskę to ogrom miejsca
Sama betoniarnia i kruszywa to już bardzo, ale to bardzo duży czynnik. Potem drogi techniczne i dojazdowe. Potem wszelkie kwestie stali jak I konstrukcji stalowych. Pomijam kwestie firm badawczych, projektowe itp
Przy okazji tego typu ogromnych inwestycji związanych z energetyka powstają też często stacje przesyłkę, dodatkowe linie energetyczne.
Jak ktoś myśli, że będziemy
I teraz pół roku czekania na pozwolenie? To już mnie przestaje dziwić że budowa tak długo ma trwać. Plan kompensacji przyrodniczych moim zdaniem nie kolidował by z tym następnym etapem bo przecież
"A po roku się zrobi protokół zniszczenia..."
Edit: Polecam wszystkim, dostępny na YouTube dokument WFO z 1986 roku : "Polska w roku 2000".
Donald już ma w tym interes żeby za szybko to nie szło hahaha.