Departament szeryfa torturuje i zabija osobę chorą na demencję
Emerytowany pastor cierpiący na demencję zmarł po 9 GODZINACH spędzonych na krześle z kapturem na głowie.starnak
- #
- #
- #
- #
- 14
- Odpowiedz
Emerytowany pastor cierpiący na demencję zmarł po 9 GODZINACH spędzonych na krześle z kapturem na głowie.starnak
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (14)
najlepsze
Rozmawiałem kiedyś z lekarzem więziennym i
- Panie komendancie melduję, że ten pastor co daliśmy mu worek na głowę. To on wziął i wykitował
- No tym razem czubek przesadził
NAPISAŁ TEŻ ŻE W USA JEST FAJNA POLICJA KTÓREJ NIE TRZEBA SIĘ BAĆ TAK