Spryskał gazem kobietę w ciąży? Nagranie z centrum Warszawy
W sieci pojawiło się 26-sekundowe nagranie z centrum Warszawy. Widać na nim kierowcę taksówki rozpylającego gaz w stronę osób stojących przed autem.darino
Komentarze (37)
najlepsze
I to jest zdanie kluczowe. Dopóki nie będzie wiadomo co tam się dokładnie stało - nie ma co wyciągać wniosków. Tym bardziej że za nagłośnienie odpowiada (nie)sławna instytucja której współzałożyciel ukrywa się w Norwegii przed odsiadką bo jest prawomocnie skazany za oszustwa.
https://wiadomosci.wp.pl/rafal-gawel-skazany-na-dwa-lata-wiezienia-za-oszustwa-6335025181829249a
Wyobraźcie sobie sytuację, w której ktoś podchodzi do ciebie i mówi coś w stylu "zawieź mnie tu i tu albo kluczem przerysuję ci samochód" - i wyciąga narzędzie idąc w twoją stronę. Wtedy pryskanie gazem w celu odsunięcia zagrożenia od swojej własności i odjechanie przedstawia się zupełnie inaczej, prawda?
W żadnym wypadku nie twierdzę że tak było w sytuacji w artykule, po prostu staram się pokazać że
@Jurand-ze-Spychowa: No nie wiem, kiedyś spryskałem pijanego gościa to oczu nie umiał otworzyć XD
To, że ktoś ma gaz w ręku to znaczy, że może rozstawiać ludzi po kątach?
Jakby miał pistolet, to po trzech powtórzeniach odejdź stąd bo strzelę, ma prawo strzelać, j----y idioto?
Komentarz usunięty przez autora