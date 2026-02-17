Norweski naukowiec poważnie ranny po eksperymencie z tajnym urządzeniem
Sceptyk teorii o szkodliwości urządzeń emitujących mikrofale sam skonstruował aparat generujący impulsy elektromagnetyczne i poddał się jego działaniu. Jego celem było sprawdzenie, czy syndrom hawański może być wywołany przez b--ń elektromagnetyczną.Emerald84
Komentarze (41)
1) skonstruował działające i skuteczne urządzenie - to się do tej pory Amerykanom nie udało, chociaż mówi się o zakupieniu przez nich działającego egzemplarza z niewiadomego źródła;
2) próbę wykonał na sobie, czyli nie skrzywdził żadnej postronnej osoby, a
@jagoslau: źródło raczej jest wiadome.
A po drugie to czym opalali ochroniarzy maduro? Przecież nie tym jednym egzemplarzem, więc raczej im się udało tylko nie jest to jawne.
Dokładnie to zrobił choć wykazał się przy tym niebywałą głupotą testując takie urządzenie na sobie.
Dostęp do tajnych planów: Naukowiec miał skorzystać z niejawnych informacji (classified information) oraz schematów technicznych, które wyciekły lub zostały zdobyte przez wywiad, a które opisywały działanie domniemanej broni sonicznej/mikrofalowej wroga.
Zagraniczne komponenty: Urządzenie zostało złożone przy użyciu specyficznych podzespołów, określanych w raportach jako "komponenty pochodzenia zagranicznego" (często sugeruje się tu
@enterprize: Gdyby tylko szury umiały czytać to dowiedziałyby się, że chodzi o mikrofale xd