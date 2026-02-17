Ja bym go sceptykiem nie nazywał: weryfikowanie hipotezy i próby jej obalenia to standardowe działania w nauce, zapytajcie dowolnego fizyka czy matematyka. Niezależnie od semantyki - należą mu się brawa. Z dwóch powodów.



1) skonstruował działające i skuteczne urządzenie - to się do tej pory Amerykanom nie udało, chociaż mówi się o zakupieniu przez nich działającego egzemplarza z niewiadomego źródła;



2) próbę wykonał na sobie, czyli nie skrzywdził żadnej postronnej osoby, a