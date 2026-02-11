Prawilnie przypominam, że Majtczakowi grozi do 8 lat więzienia. Gościowi, co wrzucił koktajl Mołotowa do jakiegoś biura kałolicji obywatelskiej grozi do 10 lat, żadnej osobie nie stała się krzywda było to w nocy.

Nie pochwalam aktów wandalizmu, ale to jest kuriozum.



A ludzi dalej grzeją polityczne wojny plemienne i teatrzyk dla gojów... ;)