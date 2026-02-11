Majtczak: "OFIARY ZGINĘŁY W WYNIKU POŻARU, A NIE WYPADKU"(!)
Sebastian Majtczak już nie chce ugody i atakuje w sądzie w procesie dotyczącym śmierci trzech osób. Rodzina ofiar jest zdruzgotana. Oskarżony i jego obrona twierdzą, że ofiary zginęły nie w skutek wypadku drogowego, a pożaru auta.ScypioAfricanus
Komentarze (29)
najlepsze
( ͡° ʖ̯ ͡°)
Nie pochwalam aktów wandalizmu, ale to jest kuriozum.
A ludzi dalej grzeją polityczne wojny plemienne i teatrzyk dla gojów... ;)
Ja pie*dolę..... kurtyna....