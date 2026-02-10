Albo np chiso które spowodowało słynna chorobę z minamaty.Latami odprowadzali ścieki ze związkami rtęci.Jak skażenie było już zbyt duże bo ludzie umierali i się wydało, to z wielką pompą otworzyli oczyszczalnię przy fabryce. O której wiedzieli że jest zupełnie nieskuteczna.Skażenie było tak ogromne, że w ujściu rzeki utworzyły się złoża rtęci które zaczęto komercyjnie eksploatować.