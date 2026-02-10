Samsung przez lata zatruwał pracowników swojego zakładu
Dochodzenie wykazało, że fabryka Samsunga w Göd na Węgrzech narażała pracowników na działanie toksycznych, rakotwórczych substancji, takich jak mangan, nikiel i kobalt, bez odpowiednich środków bezpieczeństwa, a urzędnicy państwowi rzekomo pomagali w ukrywaniu zagrożeń.matixrr
- #
- #
- #
- #
- 26
- Odpowiedz
Komentarze (26)
najlepsze
Albo np chiso które spowodowało słynna chorobę z minamaty.
Latami odprowadzali ścieki ze związkami rtęci.
Jak skażenie było już zbyt duże bo ludzie umierali i się wydało, to z wielką pompą otworzyli oczyszczalnię przy fabryce. O której wiedzieli że jest zupełnie nieskuteczna.
Skażenie było tak ogromne, że w ujściu rzeki utworzyły się złoża rtęci które zaczęto komercyjnie eksploatować.
@cabis: W samochodach pewnie tak, ale w lotnictwie pewnie do tej pory wszystko śmiga (w USA na pewno)
Łatwo powiedzieć, że trzeba to wszystko sprowadzić na zachód ale nie sądzę, żeby ktoś chciał mieć taką fabrykę niedaleko siebie, biorąc pod uwagę jakie bezprawie panuje choćby z regularnym paleniem wysypisk śmieci..
@FireDash: Super że piszemy o wysypiskach śmieci a palą się dość często składowiska substancji niebezpiecznych.....
Z plastikami i resztą powinniśmy poprostu odpierdzielić ze 4 spalarnie przy niemieckiej granicy i pora na CS'a
Komentarz usunięty przez autora