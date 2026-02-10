Francja bierze się za OnlyFans. Będą kary do nawet 20 lat więzienia.
Francja zrównuje działalność na OnlyFans z prostytucją i zamierza karać stręczycieli.zagubionychromosom
@Logytaze: Oczywiście, że tak. OnlyFans to jest generalnie nic innego jak współczesna forma prostytucji. Problem jest taki, że to wszystko próbuje się niesamowicie rozmiękczać, szczytem jest to, że laski które mają OF nazywają się modelkami xD
@cebulowy_krezus: Tak, jest to tzw. JDG
2. Jest śledztwo.
Co komu by przeszkadzała legalna p---------a?
Przecież to oczywiste że przy dobrej organizacji będzie wyższa skuteczność takiego biznesu. A loszki by przynajmniej sobie pracowały na uopie i odkładały na emeryturę¯\(ツ)/¯
@Bestia_z_Jellystone: Tak i każdy klient dostaje fakturę wygenerowaną w KSEF.
@spyypl: może dlatego, że chiny to państwo totalitarne, w którym obywatel nie ma nic do powiedzenia, a we Francji mogą wybrać inny rząd, który nie będzie miał problemu z OF?
@resdf: to jest kluczowe, tak już działa państwo że może ograniczać wolność dla dobra społeczeństwa, szczególnie tego długoterminowego.
Wiadomo że trzeba przeprowadzić badania, ale moim zdaniem szkodliwość jest oczywista i jestem przekonany że statystyki to sugerują, OF bardzo ułatwia tego typu działalnośc poprzez szeroki dostęp odbiorców.
Nie jestem fanem zakazywania tego typu rzeczy przez państwo, ale skoro i tak się
Piłkarzykom się przyjrzyj lepiej, jak trzepią miliony za kopanie balona. To jest dopiero przekręt, zupełnie tego nie rozumiem.
Chyba hipokryzja jest odpowiednim słowem.
Gdyby ten wolny rynek był w pełni wdrożony, to rodzice mogli by dzieci sprzedawać jako części zamienne i może nie musielibyśmy czytać takich fikołków logicznych.
@LUXer: baba pokazująca gola dupe na onlyfans żadnego prawa nie łamie a jest największym wrogiem wolnosciowych wykopkow.
XD widać że wolnościowy wybroca Mentzena