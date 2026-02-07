Burdż Obajtek - R. Lewandowski i Obajtek chcą zabetonować dziewiczy półwysep
Robert Lewandowski i Daniel Obajtek chcą zabetonować dziewiczy Półwysep Pierkunowski na Mazurach, teren bardzo cenny przyrodniczo. Istnieje jednak szansa, że inwestycja zostanie wstrzymana z uwagi na nieprawidłowości stwierdzane na każdym etapie postępowania.pawloka1
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 45
- Odpowiedz
Komentarze (45)
najlepsze
Obydwaj pazernicy, postanowili zawładnąć i zniszczyć rezerwat przyrody.
Nie ma zgody na zbrodnie ekologiczne!
#lewandowski
W
Komentarz usunięty przez autora
Obok twojego komentarza
- Co zamierza pan tam budować? – dopytywał reporter
- Guzik to pana obchodzi... odpowiedział Daniel Obajtek.