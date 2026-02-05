Jeśli chcą stworzyć "narodowy" pakiet to już idą złą drogą... Taką drogę obrało swego czasu Monachium. Chcieli przejść na Linuxa, ale zamiast wybrać dobre, stabilne istniejące oprogramowanie, które jest rozwijane przez społeczność to zaczęli lepić własnego ulepa i wiadomo jak się to skończyło.



Najlepszy model to przejście na LibreOffice + wspieranie finansowe fundacji + sugerowanie fundacji kierunku zmian (choćby większy nacisk na rozwój już istniejącej wstążki, do której są przyzwyczajeni użytkownicy MS). Pokaż całość