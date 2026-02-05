Narodowy pakiet biurowy dla urzędników. Za dużo kasy na Microsoft
Polska chce uniezależnić się od amerykańskich gigantów i stworzyć narodowy, podstawowy pakiet biurowy dla administracji.p0391
Openldap itd. Kwestia tylko i wyłącznie chęci i deko więcej wiedzy.
I nie baby w urzędach nie będą używać power query czy innych zaawansowanych rzeczy w arkuszu kalkulacyjnym.
A po czasie pretstnsje ze jakis plik nie dziala i sie okazywalo wlasnie ze ktos cos oskryptował i tylko excel moglby aobie z tym poradzic
Swoją drogą to przy obecnej polityce wszystkie próby dostania rządowego kontraktu przez amerykańskie firmy były po cichu uwalane. Niech już nie dostają kasy od rządu, samorządu i firm państwowych
@genburson: a to nie jest rUskie? https://en.wikipedia.org/wiki/OnlyOffice
Najlepszy model to przejście na LibreOffice + wspieranie finansowe fundacji + sugerowanie fundacji kierunku zmian (choćby większy nacisk na rozwój już istniejącej wstążki, do której są przyzwyczajeni użytkownicy MS).