Microsoft kapituluje. Windows 11 będzie miał mniej sztucznej inteligencji
Po miesiącach narastającej krytyki Microsoft przygotowuje wyraźną korektę kursu w rozwoju systemu Windows 11.ochucki
Tak wiem można linuxa i takiego mam jak rowniez przereklamowanego macos z ficzerami, na którym tak musze się użerać z byle czym (głównie layout klawiatury, szczególnie jak podłączam do zewnętrznej gdzie polskie literki mam na wciskanie lewego klawisza windows xD) albo np błąd w safari "429 Too Many Requests" gdzie otwieram wykopa na więcej
@Sidroff: Rozwala mnie to ostatnio. Pamiętam jak windowsowcy pisali że Linux jest trudny w instalacji(choć większość tych przyjaznych to klikanie "Dalej -> Dalej"). Tymczasem żeby windows był używalny i w ogóle go zainstalować bez konta online trzeba robić jakieś mambo-jumbo w konsoli i wykonać x skryptów usuwających syf i najczęściej wszystko wraca