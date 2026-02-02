Hity

tygodnia

Jak cwaniak i oszust używa portalu wykop.pl do niszczenia konkurencji
3919
Filmik pokazujący jak działa system kaucyjny w praktyce
3276
Prokurator która potrąciła śmiertelnie kobietę nadal na wolności!!!
2576

Psy zagryzły kierowcę w lesie pod Zieloną Górą. Prokuratura przekazuje nowe info
2541
20 lat stała przy taśmociągu. Po zawale usłyszała, że to była praca tymczasowa
2481

