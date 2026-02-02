Aleksandra Mirosław kończy karierę po najbliższym sezonie
Takiej wiadomości chyba nikt się nie spodziewał. Aleksandra Mirosław ogłosiła zakończenie kariery po sezonie 2026. "Jeszcze tylko kilka końcowych startów i ten rozdział dobiega końca.. Sport zawsze pozostanie ważną częścią tego, kim jestem, mimo że moja rola będzie się stopniowo zmieniać.Zwierzak24
Na pewno świetny dorobek. Brawo!
@balrog84: 40 czy tam 45 lat w zakładzie na taśmie :D są i tacy
Po co ma się męczyć?
Na wykopie
@WujekDuch: Ja nikogo nie chcę podziwiać.
@WujekDuch: Ale ona jest żołnierzem, a sportowcem tylko jako dodatek. Przynajmniej tak wynika ze źródeł finansowania jej niszowej dyscypliny.