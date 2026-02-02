Fakty, liczby, efektywność straży miejskich
Komentarze (42)
najlepsze
Ale te wyliczenia są idiotyczne. Gdyby nie było SM ludzie by z większą szansą mieli przepisy parkowania w dupie.
Poza tym zajmują się jeszcze innymi rzeczami niż mandaty.
Wiadomo, że inna jest kwestia, że SM np. w Warszawie jest mega leniwa i sprawia, że sporo patologicznych kierowców cały czas myśli,
Komentarz usunięty przez autora
@Bijelodugme: Może się w Polsce trochę ucywilizowaliśmy i porządni obywatele oczekują, że opłacana przez nich instytucja przeznaczona do dbania o porządek będzie się wywiązywała ze swoich zadań.
@Bijelodugme: bo tam chyba chodziło o to, że SM miała prawa od stawiania fotoradarów gdzie popadnie i często (ale nie zawsze) te fotoradary były ustawione niezgodnie z prawem (np. na zakręcie, czy jakoś ukryte) i tu był problem.
W kwestii parkowania czy jazdy po chodniku nie ma takiego problemu, bo widać, że jest to wykroczenie i tyle. Ale niestety SM ma coś takiego
@ChlopoRobotnik2137: Ale w każdym mieście czy gminie, gdzie jest straż, to jest zupełnie osobna formacja. Może w niektórych miejscach w Polsce działają dobrze. Wiadomo, że ludzie, którzy dostają mandaty za parkowanie, palenie śmieciami, wyrzucanie śmieci do lasu itp. będą mieli zawsze bardzo negatywną opinię na temat swojej lokalnej straży.
@jakub-dolega:
30 dni po 24 godziny = 736 godziny
Etat - srednio w
@jakub-dolega: to niezłe "miasto" ( ͡º ͜ʖ͡º)