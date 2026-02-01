Trochę to dla mnie niezrozumiałe. Samo shackowanie fortigate to dużo za mało żeby móc wyłączyć cokolwiek. Fortigate odpowiada tylko za nawiązanie połączenia do adresu po VPN. Dalej mamy logowanie do Windowsa, dalej do konkretnego oprogramowania SCADY stacyjnej. Nie spotkałem się jeszcze z sytuacją w której ktokolwiek pozostawia domyślne loginy i hasła do tego drugiego a bez tego ciężko zrobić cokolwiek