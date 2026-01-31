Brak słów na te kundle t*ruńskie, to co oni zrobili w tym województwie de facto za przyzwoleniem państwa polskiego to jest tragedia. Praktycznie zatopili cały region żeby budować w swojej powiatowej dziurze zabawki. Ludzie nie mogą dojechać do pracy pociągiem ani normalną drogą, a te gamonie postawili najnowocześniejszy stadion do ŻUŻLA przy bezrobociu w województwie ok. 15% XDD W planach jest jeszcze budowanie centrum filmowego dla prywatnego festiwalu, sam toruń to miasto Pokaż całość