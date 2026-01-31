Podkarpackie wyprzedza kujawsko-pomorskie w PKB i wskaźniku konkurencyjności UE
Kujawsko-pomorskie zwija się. W momencie reformy województw, gdy Toruń przejmował władzę w kujawsko-pomorskim przewaga w PKB nad podkarpackim wynosiła 30%.bylemtampotwierdzam
Komentarze (55)
najlepsze
Chciał likwidować szpitale w Bydzi ale skutecznie mu to wybito z głowy.
@rftn: Fundusze z UE są przyznawane uznaniowo, uznanie masz wtedy gdy jesteś z Torunia. W urzędzie wojewódzkim przydało by się aby CBA zrobiło wjazd.
Marszałek Całbecki jest słabym marszałkiem i to są tego efekty.
Miasta zamiast wspierać swój rozwój i regionu, wolą się nawzajem zwalczać.
@Rutelltino: w sumie jak wszyscy Polacy xd
To tylko z zeszłego miesiąca 1 2 3
Szczególnie polecam nr3. Marszałek wobec Bydgoszczy wytoczył działo które chyba tylko wrogie wobec siebie państwa wytaczają. Dodatkowym kontekstem jest to że toruń przymierza się do założenia własnej strefy.