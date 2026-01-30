Dania się nie patyczkuje. Koniec litości dla zagranicznych przestępców
Dania chce wprowadzić automatyczne wydalanie cudzoziemców skazanych na karę przynajmniej roku pozbawienia wolnościkasia-nowak85
- #
- #
- #
- #
- 20
- Odpowiedz
Dania chce wprowadzić automatyczne wydalanie cudzoziemców skazanych na karę przynajmniej roku pozbawienia wolnościkasia-nowak85
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Komentarze (20)
najlepsze
@szef-admina: Musisz dawać emotki, bo na Wykopie panuje epidemia autyzmu.
"Sukcesem" określono rozdrystrybuowanie wszelkich egzotycznych imigrantów z osiedli socjalnych PO CAŁYM KRAJU tak że teraz problem jest wszędzie + ci ludzie się mnożą i genów już się nikt nie pozbędzie. Mnożą się głównie z polkami, litwinkami i hitem ostatnich lat: ukrainkami.
chcieć to ja też mogę :) bait i zakop.
@Saeglopur: serio? Z takiego połączenia muslimsko-ukradlinskiego musi narodzić się niezły gagatek XD. Dodajmy do tego nadciągających dzikusów ze slumsów ameryki łacińskiej. Ależ tu będzie piekiełko na tym kontynencie za jakieś 20 lat XD
@mikolaj-von-ventzlowski: No to f-----m.
@MajoZZ: 乁(♥ ʖ̯♥)ㄏ
2. Deportacja.