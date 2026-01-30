Co się stało przy zbiórce "Ciepło z Polski dla Kijowa"? Polska była wzorem, aż z
Jak onuce i kremlowska propaganda działa u nas, na przykładzie ostatniej zbiórki.kosma666
@adracht: Dlaczego ruskie nie zaatakują tego kurortu? Jak walą w bloki i przedszkola to co im za różnica, a tak by pozbawili dochodów z tego biznesu Ukraińców. Nawet mogą walić gdzieś obok, to nikt by tam nie chciał przyjeżdżać.
@Pawel993: czy ta kremlowska propagandą jest z nami w pokoju?
Taka akcja wcale nie musi dobrze wyglądać żeby spełniała swoje oczekiwania.
Takie ogłoszenia zamieszczają ruscy dezinformatorzy, natomiast ruskie troll konta natychmiast takie informacje (bez względu na ich jakość) zaczynają masowo powielać, przepisywać, wykopywać, udostępniać dalej.
Tu nie chodzi
Tak na szybko
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/korupcja-w-ukrainie-zatrzymuje-pomoc-humanitarna-gdzie-ginie-sprzet/jz4fx1e
https://www.pap.pl/aktualnosci/skandal-na-ukrainie-jedna-trzecia-pomocy-humanitarnej-z-zagranicy-nie-dotarla-do-wojska
Jak widać te pelikany działają nie tylko na wykopie
@ziokinek: naprawdę, olx to jest jakaś narracja wyłącznie dla skończonych matołów
Wystarczy paręminut analizy, żeby obalić te teorie mądrych inaczej.
@mleko3-2procent: To prawda, ale: