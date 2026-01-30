Przy tej okazji nie należy też bagatelizować tego że akcja dezinformacyjna była "kiepskiej jakości" (że zdjęcia rzekomych generatorów na sprzedaż pochodziły po prostu z internetu, że miały inne kolory i że ogłoszenia pojawiły się przed ich przekazaniem).

Taka akcja wcale nie musi dobrze wyglądać żeby spełniała swoje oczekiwania.



Takie ogłoszenia zamieszczają ruscy dezinformatorzy, natomiast ruskie troll konta natychmiast takie informacje (bez względu na ich jakość) zaczynają masowo powielać, przepisywać, wykopywać, udostępniać dalej.

