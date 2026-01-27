Z impetem wjechał samochodem do marketu "Dino" i poszedł robić zakupy.
Do zdarzenia doszło w poniedziałek w Ostrowie Wielkopolskim.afro1984
- #
- #
- #
- 37
- Odpowiedz
Do zdarzenia doszło w poniedziałek w Ostrowie Wielkopolskim.afro1984
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (37)
najlepsze
@tenloginnieistnieje: why not all?
@tenloginnieistnieje: A wiesz to skąd? Jeżeli policja stwierdziła, ze był to wypadek, to straty pokryje ubezpieczenie.
Poza tym ten "impet" wygląda jak drzwi i okno
Gość zapłaci za zniszczenia i tyle.
Dino Drive Thru ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)