Uwaga na aktualizację Windows 11. Komputery przestają się uruchamiać
Część komputerów po zainstalowaniu aktualizacji przestaje się uruchamiać i zatrzymuje się na krytycznym błędzie UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME. Microsoft wciąż nie zna przyczyny problemu.jestemjakijestem1212
Komentarze (45)
40% - kod pisany przez AI
30% - kod pisany przez hindusów
10% - kod pisany przez baśniowe istoty
20% - Stary kod ze starych Windowsów od 1.0 do windows 7 napisany przez kogoś kompetentnego który już nie pracuje w microsofcie.
Poprawiłem ( ͡° ͜ʖ ͡°)
niech sie zapyta AI. W tym są dobrzy. ( ͡º ͜ʖ͡º)
@CzlowiekzBlizna7: a ja nie miałem windowsa, z którym bym nie miał problemów
jak masz 80 lat to może