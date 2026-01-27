Myślałem że te problemy z Windows 11 to tylko jakimś jednostkom się zdarzają i afera jest wyolbrzymiona. Jednak po ostatniej aktualizacji u mnie też jest problem z uruchomieniem laptopa. Po każdym włączeniu występuje błąd - wtedy, pół biedy, muszę tylko wyłączyć przyciskiem zasilania i włączyć jeszcze raz.