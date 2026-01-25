Ostrzał Westerplatte nagranie, którego nigdy wcześniej nie widziałem.
Trafiłem na archiwalne nagranie z ostrzału Westerplatte przez pancernik Schleswig-Holstein. Nigdy nie widziałem tego nagrania więc wrzucam do oceny, bo zrobiło na mnie wrażenie.IPKISS
91
pancernik był za blisko i w większości pociski przelatywały nad Polską placówką na Westerplatte
Uszeregowienie strat, generalizacja ewakuacji.
Największa tragedią było to, że pomimo że cała wierchuszki państwa uciekła to zwykli ludzie dalej walczyli bo nie widzieli.
A
Tak, ludzie nie wiedzeli jaka jest sytuacja na froncie i że będą na bezdurno ginąć ale wiedzieli już, że Polacy będą ginęli w obozach bo Niemcy ich nie lubią.
Tu znowu wchodzi aspekt ataku przez ZSRR. To był ostatni moment na poddanie, w którym uznałbym że dowództwo generalne ma resztki godności i intelektu gdyby się poddali.
I znowu - wierchuszka uciekła.Nie mieli nawet na tyle godności by podpisać akt
Iiws to jest powod do wstydu na całej lini. Pokazanie jak niewiele znaczy życie Polaków dla rządu. Najpierw kampania wrześniowa od połowy toczona zlapanymi w siatkę
@Dalinar:
Fajnie by było gdyby tak było, niestety większość z nich żyła sobie jak pączki w maśle po wojnie ( ͡°
@Makarow: Z tą "większością" to jednak trochę przesadziłeś. Reinefarth ewidentnie miał ochronę Amerykanów.
Niesamowite zjawisko. Wychodzisz z ciepłego domu by niszczyć i mordować niewinnych, obcych ci ludzi.
Drugim niesamowitym zjawiskiem jest to, że po wojnie ci siepacze nie zostali wyłapani i zabici w postaci niewolniczych prac w odbudowie aż skonają.
Trzecim
@kupkesobieciagne: A co propaganda miała pokazywać?
Zginęło ponad 5 mln niemieckich żołnierzy (nie licząc kalek) na 18 mln którzy służyli w czasie całej wojny w różnych formacjach, więc jest spora szansa, że duża część z tych z '39 nie przeżyła. I nie bardzo
Polska była w takim stanie że nikt nie biegał za Niemcami tylko ludzie wracali budować domy od... no w sumie w wielu przypadkach od zera, trzeba było gospodarstwa stawiać od nowa.
Jak doczytałem odległość zakotwiczenia to zaledwie 150m, ale na czas ataku pancernik oddalił się na 400m - 600 m. Ten fakt chyba za rzadko jest podkreślany.
Choć czytając komentarze powyżej to wynika, że ta bliskość właśnie dała niską skuteczność pancernikowi. Ale czy na pewno? Źródła podają, że jednak skala