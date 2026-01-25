Hity

tygodnia

Szokujące słowa na sali sądowej. Majtczak oskarżył państwo polskie. "Sfałszowano
2832
Zgłosił na policję, że od siedmiu lat znęca się nad nim żona
2337
Młoda policjantka z Katowic z błyskawicznym awansem
2279
2834 punkty pomocy dla kobiet i 0 dla meżczyzn
1939
Instytut fizyki PAN szuka doktora fizyki za minimalną
1845

