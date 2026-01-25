A c---a tam, dalej p----y będą wymieniać żółte światło, które jest zdrowe dla oczu, które nie pobudza ludzi ani zwierząt, które nie razi po oczach, na zimnie białe lampy. W kilku cywilizowanych krajach Europy zachodniej już o tym wiedzą i niektóre miejsca oświetlone są na czerwono.



W Stanach w niektórych miejscach dochodzi już do takiej patologi, że światło jest aż niebieskie.



Owszem, białe zapewnia lepszą widoczność, dlatego powinno się je montować przy autostradach i Pokaż całość